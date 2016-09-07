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طبيب منتخب مصر لـ في الجول: لا داعي للقلق على جبر

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طبيب منتخب مصر لـ في الجول: لا داعي للقلق على جبر طبيب منتخب مصر لـ في الجول: لا داعي للقلق على جبر

أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب أن علي جبر مدافع الزمالك لا يعاني من أي إصابات في مباراة جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء.

وخسر منتخب مصر من جنوب إفريقيا بهدف في لقاء ودي جمعهما بجوهانسبرج يوم الثلاثاء، إذ يستعد الفريق لملاقاة الكونجو في انطلاق تصفيات كأس العالم 2018 الشهر المقبل في برزافيل.

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وقال أبو العلا في تصريحات لـFilGoal.com من ملعب المباراة: "علي جبر أكمل المباراة بشكل طبيعي.. لا داعي للقلق".

وكان مدافع الزمالك قد أصيب في أحد التدريبات التي تسبق اللقاء مما سرب القلق لجماهير ناديه الذي يستعد لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد أيام.

وأضاف "كل اللاعبون الآن في مرحلة الاستشفاء بعد المباراة وسيتضح وجود أي إصابات قريبا.. ولا يوجد شيء خطير".

ومن المنتظر أن يعود لاعبو الزمالك لمعسكر فريقهم عقب العودة من جنوب إفريقيا من أجل الاستعداد لمواجهة الوداد بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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فيديو اليوم السابع

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