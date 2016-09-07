الزمالك يحدد موعد انضمام الدوليين للتدريبات

حدد الجهاز الفني بقيادة مؤمن سليمان يوم الجمعة المقبل موعدا لانضمام اللاعبين الدوليين لمران الفريق استعدادا لخوض مباراة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يستضيف الوداد يوم 16 سبتمبر الجاري في برج العرب بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الجهاز الفني ضم الدوليين بداية من يوم الجمعة إلا أنه لم يستقر بعد على الدفع بهم في مباراة دجلة الودية باليوم ذاته.

المنتخب يضم بين صفوفه ثمانية لاعبين دوليين هم أحمد الشناوي وعلي جبر وإسلام جمال وأحمد دويدار وطارق حامد وإبراهيم صلاح ومصطفى فتحي وباسم مرسي.