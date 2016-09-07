تقرير في الجول – 5 ملامح من خسارة مصر أمام الأولاد.. تجربة أخيرة وتغييرات دفاعية

كان الثنائي محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" لاعبا منتخب مصر الأبرز في صفوف الفراعنة خلال مباراة جنوب إفريقيا، بينما غلب الطابع الدفاعي على تغييرات هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب.

وخسر منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد في التجربة الأخيرة للفراعنة قبل مواجهة الكونجو في الجولة الأولى لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وخلال المباراة ظهرت عدة ملامح فنية على أدء منتخب مصر يستعرض معكم FilGoal.com أبرزها.

تجربة أخيرة

حاول هيكتور كوبر اللعب بالتشكيل الأقرب للأساسي الذي من المتوقع أن يبدأ به مباراة الكونجو المقبلة في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم، وافتقد فقط الثنائي الدفاعي رامي ربيعة وأحمد حجازي للإصابة.

عاد عمر جابر للمشاركة في الجبهة اليمنى ومحمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر بالإضافة إلى ثنائي الوسط محمد النني وإبراهيم صلاح الذي لعب مباراتي نيجيريا في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

أما على المستوى الهجومي لعب بالرباعي الذي خاض مباراتي نيجيريا أيضا والمكون من عبد الله السعيد ومحمد صلاح وتريزيجيه وأحمد حسن كوكا.

صلاح وتريزيجيه

خلال المباراة ظهر الثنائي محمد صلاح لاعب روما ومحمود حسن "تريزيجيه" لاعب موسكرون البلجيكي كأفضل لاعبان في منتخب مصر.

وكانت أبرز وأخطر هجمات المنتخب المصري عن طريق محمد صلاح أو تريزيجيه الذي نجح في مراوغة لاعبي جنوب إفريقيا أكثر من مرة لكن عدم التركيز من الثنائي جعل اللمسة الأخيرة تظهر بشكل غير جيد.

تغييرات دفاعية

أجرى هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عدة تغييرات ذات طابع دفاعي رغم رغبة المنتخب في تسجيل هدف التعادل.

وأخرج عمر جابر النشط هجوميا ودفع بدلا منه بأحمد فتحي، كذلك دفع بلاعب الوسط المدافع طارق حامد بدلا من محمد النني الذي يمتلك نزعة هجومية.

أما على مستوى خط الهجوم انتظر كوبر كثيرا لإجراء التغييرات وكان أول تغيير هجومي في الدقيقة 78 بنزول رمضان صبحي بدلا من عبد الله السعيد.

الاكتفاء بنتيجة المباراة

تأخر منتخب مصر بهدف في بداية المباراة لم يكن دافعا أمام لاعبو المنتخب لتسجيل هدف التعادل، ولم يظهر عليهم الحماس والرغبة في إحراز التعادل سريعا ووضح اقتناع المنتخب بنتيجة المباراة وتنفيذ تعليمات المدرب.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة لم يلعب منتخب مصر بسرعة لتسجيل هدف التعادل واكتفى اللاعبون في بعض الهجمات بالتمرير بعرض الملعب أو للخلف وبداية الهجمة من جديد.

ورغم وجود مصطفى فتحي لاعب الزمالك على مقاعد البدلاء إلا أن كوبر قرر الدفع به في الدقيقة الأخيرة من المباراة وهنا وضح أن المدرب الأرجنتيني يرغب في تنفيذ بعض الأفكار خلال اللقاء ولا يهمه النتيجة.

اختفاء كوكا

لم يقدم أحمد حسن "كوكا" مهاجم منتخب مصر المستوى المنتظر منه الذي يظهر به مع فريقه سبورتنج براجا البرتغالي.

كوكا خلال المباراة افتقد اللمسة الأخيرة أمام المرمى ولم يكن مصدر خطورة أو إزعاج لدفاع جنوب إفريقيا.