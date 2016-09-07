أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك لـ في الجول: نسعى لتجهيز الجميع وسعداء بتجربة الداخلية

Google+ Print
الزمالك لـ في الجول: نسعى لتجهيز الجميع وسعداء بتجربة الداخلية الزمالك لـ في الجول: نسعى لتجهيز الجميع وسعداء بتجربة الداخلية

أعرب علاء عبد الغني المدرب العام للزمالك عن سعادته بتجربة الداخلية الودية والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية مقابل هدف اليوم الثلاثاء.

الزمالك تغلب وديا على الداخلية بثلاثية سجلها شيكابالا وجعفر "هدفين" استعدادا لانطلاق الموسم المقبل وكذلك مباراة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الغني لـFilGoal.com "سعيد جدا بالتجربة الودية أمام الداخلية، اللاعبون قدموا مستوى رائع خاصة الرباعي ستانلي وأسامة إبراهيم وناصف ودونجا".

وأضاف "بصفة عامة نسعى لتجهيز كافة اللاعبين للمواجهات المقبلة سواء المقيدين إفريقيا أم لا".

ويخوض الزمالك ودية أخرى يوم الجمعة أمام وادي دجلة ضمن استعدادات الفريقين للدوري الذي ينطلق يوم 15 سبتمبر الجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع