الزمالك لـ في الجول: نسعى لتجهيز الجميع وسعداء بتجربة الداخلية

أعرب علاء عبد الغني المدرب العام للزمالك عن سعادته بتجربة الداخلية الودية والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية مقابل هدف اليوم الثلاثاء.

الزمالك تغلب وديا على الداخلية بثلاثية سجلها شيكابالا وجعفر "هدفين" استعدادا لانطلاق الموسم المقبل وكذلك مباراة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الغني لـFilGoal.com "سعيد جدا بالتجربة الودية أمام الداخلية، اللاعبون قدموا مستوى رائع خاصة الرباعي ستانلي وأسامة إبراهيم وناصف ودونجا".

وأضاف "بصفة عامة نسعى لتجهيز كافة اللاعبين للمواجهات المقبلة سواء المقيدين إفريقيا أم لا".

ويخوض الزمالك ودية أخرى يوم الجمعة أمام وادي دجلة ضمن استعدادات الفريقين للدوري الذي ينطلق يوم 15 سبتمبر الجاري.