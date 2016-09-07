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مجدي عبد الغني: تأخر تغييرات كوبر؟ لو لعب ميسي لمنتخب مصر لن يفيد

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مجدي عبد الغني: تأخر تغييرات كوبر؟ لو لعب ميسي لمنتخب مصر لن يفيد مجدي عبد الغني: تأخر تغييرات كوبر؟ لو لعب ميسي لمنتخب مصر لن يفيد

انتقد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ما قدمه هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب بمباراة جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء.

وخسر منتخب مصر من جنوب إفريقيا بهدف في لقاء ودي جمعهما بجوهانسبرج يوم الثلاثاء، إذ يستعد الفريق لملاقاة الكونجو في انطلاق تصفيات كأس العالم 2018 الشهر المقبل في برزافيل.

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وقال مجدي عبد الغني في تصريحات لقناة LTC يوم الثلاثاء: "للأسف مازال يعتمد على محمد صلاح بطريقة كلية، ولذلك يستطيع أي دفاع إيقاف الفريق".

وأضاف "كما تأخر كوبر في استخدام تغييراته، فمن غير المنطقي أن يدفع باللاعبين في الدقائق الأخيرة من اللقاء، خاصة وإنها مباراة ودية".

طالع تشكيل المباراة والتبديلات من هنا

واستطرد البلدوزر "لو لعب ليونيل ميسي في صفوف منتخب مصر وتم الدفع به في الدقائق الأخيرة من اللقاء لن يفيد".

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