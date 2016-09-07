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خبر في الجول - الجزيرة الإماراتي يقرر طرح دعوات مجانية للجماهير المصرية في السوبر

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خبر في الجول - الجزيرة الإماراتي يقرر طرح دعوات مجانية للجماهير المصرية في السوبر خبر في الجول - الجزيرة الإماراتي يقرر طرح دعوات مجانية للجماهير المصرية في السوبر

أكد مصدر في الجزيرة الإماراتي لـFilGoal.com أن النادي ينوي طرح دعوات مجانية للجماهير المصرية لحضور مباراة السوبر.

ويستضيف ملعب الدفاع الجوي في القاهرة مباراة السوبر الإماراتي بين فريقي الأهلي والجزيرة يوم 13 سبتمبر الجاري.

وكشف المصدر في تصريحات لـFilGoal.com: "ننوي طرح دعوات للجماهير المصرية بشكل عام وجمهور الزمالك بشكل خاص".

وأضاف "يجري الآن الاتفاق على آلية توزيع الدعوات وأماكن توزيعها، وخلال 3 أيام سيتم إعلان أمكان التوزيع بالتنسيق مع نادي الزمالك".

وكان نادي الزمالك عقد توأمة قبل أيام مع نادي الجزيرة الإماراتي.

جدير بالذكر أن سعر تذكرة الدرجة الثالثة لمباراة السوبر الإماراتي تبلغ 190 جنيه.

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