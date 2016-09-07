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إسلام الفار: تشبيهي بأيمن حفني شرف لي

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إسلام الفار: تشبيهي بأيمن حفني شرف لي إسلام الفار: تشبيهي بأيمن حفني شرف لي

يشعر إسلام الفار لاعب الأهلي الجديد بالفخر لتشبيه البعض له مثل أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك.

إسلام الفار انضم رسميا لمدة 5 سنوات من نجوم المستقبل لصفوف الأهلي الذي سيتم إعارته وفقا لتصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

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وقال الفار في تصريحات لقناة النهار يوم الثلاثاء: "إنه لمن الشرف لي أن يشبهني البعض بأيمن حفني".

وأضاف "فهو واحد من أفضل اللاعبين في ، وأتمنى أن أصبح قدر هذا التشبيه".

وأوضح اللاعب البالغ من العمر 22 عاما أن الأهلي سيبلغه يوم الأربعاء بالفريق الذي سينتقل إليه معارا بعد دراسة العروض.

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فيديو اليوم السابع

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