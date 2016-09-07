إسلام الفار: تشبيهي بأيمن حفني شرف لي

يشعر إسلام الفار لاعب الأهلي الجديد بالفخر لتشبيه البعض له مثل أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك.

إسلام الفار انضم رسميا لمدة 5 سنوات من نجوم المستقبل لصفوف الأهلي الذي سيتم إعارته وفقا لتصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

مدرب الفار السابق لـ في الجول: البدري يعرفه.. يشبه أيمن حفني وهذا عيبه الوحيد

وقال الفار في تصريحات لقناة النهار يوم الثلاثاء: "إنه لمن الشرف لي أن يشبهني البعض بأيمن حفني".

وأضاف "فهو واحد من أفضل اللاعبين في مصر، وأتمنى أن أصبح قدر هذا التشبيه".

وأوضح اللاعب البالغ من العمر 22 عاما أن الأهلي سيبلغه يوم الأربعاء بالفريق الذي سينتقل إليه معارا بعد دراسة العروض.