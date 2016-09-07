نجم منتخب كولومبيا لـ في الجول: البرازيل؟ ستكون مباراة عظيمة

يرى كارلوس سانشيز لاعب وسط منتخب كولومبيا أن منتخب بلاده مقبل اليوم على مباراة غاية في الصعوبة أمام البرازيل في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018.

ويحتل المنتخب الكولومبي المركز الثالث في المجموعة برصيد 13 نقطة أما المنتخب البرازيلي يأتي في المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

وتحدث مورينو مع FilGoal.com في تصريح مقتضب حول هذه المباراة قائلا: "لا يوجد ما أقوله عن هذه المباراة القوية أمام منتخب البرازيل".

وأضاف لاعب فيورنتينا الإيطالي "بكل تأكيد هي مباراة عظيمة، وأي لاعب يريد المشاركة في مثل هذه المباريات".

الجدير بالذكر أن كارلوس مورينو والذي يبلغ من العمر 30 عامًا انتقل لصفوف الفيولا هذا الصيف قادمًا من صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي.