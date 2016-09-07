راشفورد يسجل ' هاتريك ' ويقود شباب إنجلترا لسحق النرويج بسداسية

تألق ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد مع منتخب شباب إنجلترا في مباراة النرويج وقاد فريقه للفوز بستة أهداف مقابل هدف.

والتقى منتخب إنجلترا مع ضيفه النرويج في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية تحت 21 عاما.

المهاجم الشاب سجل خلال المباراة ثلاثة أهداف "هاتريك" بينما سجل أيضا لمنتخب إنجلترا ناثانيل شالوباه ولويس باكير وروبن لوفتوس تشيك.

ويواصل راشفورد تألقه مع مانشستر يونايتد بعدما سجل هدف فوز الشياطين الحمر في المباراة السابقة أمام هال سيتي في الدوري الإنجليزي.

راشفورد البالغ من العمر 18 عاما تم تصعيده للفريق الأول لمانشستر يونايتد منتصف الموسم الماضي وتألق بشدة مع الشياطين الحمر وانضم لصفوف منتخب إنجلترا الأول في بطولة الأمم الأوروبية السابقة.

وكان جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد أكد على أن راشفورد هو أحد المهاجمين المميزين في إنجلترا بالوقت الحالي رغم جلوسه بديلا للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الفريق.

طالع تصريحات مورينيو عن راشفورد