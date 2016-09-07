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' إمباير ستيت ' تضيء بألوان برشلونة

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' إمباير ستيت ' تضيء بألوان برشلونة ' إمباير ستيت ' تضيء بألوان برشلونة

(إفي): ستضيء بناية (إمباير ستيت) الأيقونية في مدينة نيويورك الأمريكية بألوان نادي برشلونة الإسباني غدا الأربعاء وذلك لتكريم النادي ومؤسسته لتحالفها مع الـ(يونيسيف) وذلك في الذكرى العاشرة لبدء هذا التعاون، وفقا لما أعلنه النادي الإسباني اليوم الثلاثاء.

ويأتي هذا الأمر بالتزامن مع افتتاح مقر للنادي في نيويورك داخل إطار مساعي البرسا لتقوية عمله في الولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن تبدأ اضاءة البناية مع حلول الليل وستظل ألوان برشلونة موجودة حتى فجر اليوم التالي.

وسيحضر مراسم الحدث اللاعب البرازيلي رونالدينيو ونائب الرئيس الأول للنادي جوردي كاردونير.

يشار إلى أن بناية (إمباير ستيت) شيدت في الفترة بين 1929 و1931 وتتكون من 102 طابقا ويبلغ ارتفاعها 381 مترا.

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