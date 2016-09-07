بالفيديو - جيرو يهدر ويهدر وفرنسا تتعادل مع بيلاروسيا في تصفيات المونديال

فقد المنتخب الفرنسي نقطتين مبكرتين بعد أن أضاع فوزا كان في المتناول أمام بيلاروسيا على ملعب الأخير في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2018.

وأهدر أوليفيه جيرو مهاجم أرسنال أكثر من فرصة محققة في مباراة غير موفقة للاعب الأعسر.

وعلى الرغم من التمريرات الحاسمة التي أهداها جريزمان لجيرو وغيرها من الفرص التي أتيحت للديوك إلا أن مهاجم المدفعجية تكفل بإهدارها كما أن الحظ لم يسانده في رأسية ارتطمت بالعارضة.

وبذلك يحصل الديوك على أول نقطة لهم في رحلة الصعود لمونديال روسيا 2018.

وفي المجموعة الأولى ذاتها تعادل منتخبا السويد وهولندا بهدف لكل منهما بالمباراة التي جمعتهما في ستوكهولم.

وتقدم ماركوس بيرج مهاجم السويد بهدف رائع لوب في شباك زويت قبل نهاية الشوط الأول من المباراة.

لكن المخضرم ويسلي شنايدر نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 67 لتنتهي بالتعادل ويحصل كل منهما على نقطة.