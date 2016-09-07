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بالفيديو - في غياب رونالدو.. بطل أوروبا يخسر في افتتاح تصفيات المونديال أمام سويسرا

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بالفيديو - في غياب رونالدو.. بطل أوروبا يخسر في افتتاح تصفيات المونديال أمام سويسرا بالفيديو - في غياب رونالدو.. بطل أوروبا يخسر في افتتاح تصفيات المونديال أمام سويسرا

خسر منتخب البرتغال أمام مضيفه سويسرا بهدفين دون رد في الجولة الأولى من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

سجل المهاجم باريل إيمبولو هدف سويسرا الأول في الدقيقة 24 ثم أضاف اللاعب أدمير محمدي الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وغاب عن منتخب البرتغال في هذه المباراة كريستيانو رونالدو قائد الذي يعاني من إصابة تعرض لها في نهائي بطولة الأمم الأوروبية السابقة.

وتعد هذه المباراة هي الرسمية الأولى لمنتخب البرتغال بعد فوزه ببطولة الأمم الأوروبية قبل عدة شهور بالتغلب في النهائي على فرنسا المستضيف بهدف دون رد.

ويلعب منتخب البرتغال في المجموعة الثانية من التصفيات بجانب منتخبات لاتفيا وجزر الفارو والمجر وأندورا وسويسرا.

وبهذه الخسارة تذيل منتخب البرتغال المجموعة دون نقاط، بينما يتصدرها سويسرا بثلاث نقاط.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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