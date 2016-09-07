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ميلان يحصل على 85 مليون يورو من المجموعة الصينية

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ميلان يحصل على 85 مليون يورو من المجموعة الصينية ميلان يحصل على 85 مليون يورو من المجموعة الصينية

(إفي): دفعت مجموعة الاستثمارالصينية التي اتفقت مع رئيس نادي ميلان سيلفيو بيرلسكوني على الاستحواذ على 99.93% من أسهم النادي، اليوم الثلاثاء 85 مليون يورو المنصوص عليها في العقد في أغسطس.

وكانت مجموعة (سينو يوروب سبورتس انفستمنت ماندجمنت تشانجتشينج) الصينية قد توصلت للاتفاق مع برلسكوني في 5 أغسطس وبعدما دفعت 15 مليون يورو وقعت التوقيع، دفعت اليوم 85 مليون أخرى.

وأكدت شركة (فينينفيست) التابعة لبرلسكوني في بيان أن دفع هذا المبلغ يمثل "خطوة للامام نحو إتمام الصفقة قبل نهاية العام".

ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من المفاوضات بين الميلان والمجموعة الصينية في نوفمبر المقبل، عندما تدفع المجموعة 420 مليون يورو أخرى.

وسيخرج برلسكوني نهائيا من الميلان بعد 30 عاما من رئاسته (منذ 1986) وفوز النادي بـ28 بطولة، بينها دوري الأبطال خمس مرات.

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