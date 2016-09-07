مدرب البرتغال: خسرنا أمام سويسرا بسبب السحر

"كان هناك سحر في ملعب المباراة".. هذا ما قاله فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال عقب الخسارة أمام سويسرا.

وخسر منتخب البرتغال أمام مضيفه سويسرا بهدفين دون رد في الجولة الأولى من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا. (طالع التفاصيل)

وعقب المباراة تحدث سانتوس في المؤتمر الصحفي قائلا: "بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية لكن تلقينا هدفين في دقائق قليلة، كان هناك سحر في أرض الملعب تسبب في خسارتنا".

وأضاف "لا يجب أن نخسر أول مباراة في تصفيات كأس العالم وأنا غير راضي عن هذه النتيجة".

وتابع "تراجع مستوى الفريق بشكل كبير بعد بداية المباراة بمستوى مميز أمر غير واقعي وليس مفهوم".

وأتم تصريحاته "حاولنا تسجيل هدف تقليص الفارق وخلقنا الكثير من الفرص لتسجيل الأهداف لكن منتخب سويسرا كان أفضل".

وتعد هذه المباراة هي الرسمية الأولى لمنتخب البرتغال بعد فوزه ببطولة الأمم الأوروبية قبل عدة شهور بالتغلب في النهائي على فرنسا المستضيف بهدف دون رد.