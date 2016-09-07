بالفيديو - بلجيكا تقهر قبرص بثلاثية.. والبوسنة تكتسح استونيا بخماسية في تصفيات المونديال

(إفي): شهدت الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 فوزا كبيرا للبوسنة والهرسك بخماسية نظيفة على إستونيا، وبلجيكا بثلاثية دون رد على قبرص، واليونان على جبل طارق بنتيجة 4-1.

افتتحت البوسنة والهرسك التسجيل مبكرا عبر المدافع أمير سباهيتش (ق7)، وأضاف إدين دجيكو مهاجم فريق روما الإيطالي الهدف الثاني للبوسنة (ق23).

وفي الشوط الثاني أكدت البوسنة أحقيتها بالفوز بثلاثة أهداف أخرى حملت توقيع كل من هاريس ميدونيانين (ق71) ووداد إبيسيفيتش (ق83) وأمير سباهيتش (90).

أما مباراة بلجيكا وقبرص فقد شهدت تسجيل روميلو لوكاكو أول أهداف المنتخب البلجيكي (ق13)، قبل أن ينتظر حتى الشوط الثاني وتحديدا (ق61) ليضيف الهدف الثاني الشخصي له ولمنتخب بلاده.

وعزز يانيك كاراسكو أفضلية (الشياطين الحمر) بهدف ثالث (ق81).

وفي لقاء اليونان وجبل طارق، أحرز كونستانتينوس ميتروليو الهدف الأول لليونان (ق10)، قبل أن يتمكن جيمي بوسيو من معادلة النتيجة بإحرازه هدفا لجبل طارق (ق26).

وأهدى سكوت وايزمان مدافع جبل طارق الهدف الثاني لليونان قبل نهاية الشوط الأول (ق44) بعد عرضية من الجبهة اليمنى حولها وايزمان بقدمه إلى داخل مرمى فريقه.

وفي الدقيقة التالية عزز كونستانتينوس فورتونيس أفضلية المنتخب اليوناني بهدف ثالث (ق45).

وقضى فاسيليوس توروسيديس على أي أمل لمنتخب جبل طارق في التعويض أو تعديل النتيجة بعد تسجيله الهدف الرابع لليونان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

بالتالي تحصل منتخبات البوسنة والهرسك واليونان وبلجيكا على ثلاث تحتل بها المراكز الثلاث الأولى، على الترتيب وبفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد جبل طارق وقبرص وإستونيا بدون نقاط في المراكز الرابع والخامس والسادس، على الترتيب.

شاهد أهداف لقاء بلجيكا وقبرص