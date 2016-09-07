تصفيات أوروبا – ملخص الجولة الجولة.. البطل يخسر وإسبانيا تقنع وألمانيا تواصل التألق

إسبانيا تكتسح بثمانية وويلز تفوز بخماسية وألمانيا تنتصر بثلاثية بينما خسر البرتغال بطل أوروبا بثنائية.

كانت هذه أبرز نتائج الجولة الأولى من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا التي لعبت على مدار أربعة أيام.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز النتائج والمباريات خلال هذه الجولة.

سلوفاكيا × إنجلترا

في أول مباراة للمدرب سام آلاردايس مع منتخب إنجلترا حقق فوزا صعبا على سلوفاكيا بهدف في الدقيقة الأخيرة من المباراة سجله آدم لالانا لاعب وسط ليفربول، وذلك ضمن المجموعة الخامسة من التصفيات.

وتعد هذه المباراة هي الرسمية الأولى لسام آلاردايس مع منتخب إنجلترا بعدما تولى المهمة خلفا للمدرب روي هودجسون.

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النرويج × ألمانيا

أما منتخب ألمانيا حقق الفوز بثلاثية دون رد على النرويج ضمن المجموعة الثالثة وسجل الأهداف كل من توماس مولر هدفين وجوشوا كيميتش هدف.

بالفيديو - مولر يقود لألمانيا للانتصار على النرويج

إيطاليا × إسرائيل

في المجموعة السادسة والتي تضم منتخبي إسبانيا وإيطاليا، حقق الأخير الفوز على إسرائيل بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل للمنتخب الإيطالي في هذه المباراة كل من جرازيانو بيللي وأنطونيو كاندريفا وشيرو إيموبيلي، وذلك في أول مباراة رسمية للمدرب جيامبيرو فينتورا الذي تولى تدريب المنتخب خلفا لأنطونيو كونتي.

إسبانيا × ليشتنشتاين

الطرف الثاني في المجموعة الخامسة وهو منتخب إسبانيا حقق الفوز بثمانية أهداف دون رد على ليشتنشتاين في أول مباراة للمدرب جوليان لوبيتيجي الذي جاء خلفا لفيسنتي ديل بوسكي.

سجل أهداف إسبانيا في هذه المباراة هدفين لكل من دافيد سيلفا ودييجو كوستا وألفارو موراتا، وهدف واحد لكل من فيتولو وسيرجي روبيرتو.

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ويلز × مولودفا

أما منتخب ويلز مفاجأة بطولة الأمم الأوروبية السابقة حقق الفوز على مولدوفا برباعية دون رد ضمن المجموعة الرابعة سجلها جاريث بيل هدفين وهدف لكل من سام فوكس وجو ألين.

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النرويج × ألمانيا

أما منتخب ألمانيا حقق الفوز بثلاثية دون رد على النرويج ضمن المجموعة الثالثة وسجل الأهداف كل من توماس مولر هدفين وجوشوا كيميتش هدف.

بالفيديو - مولر يقود لألمانيا للانتصار على النرويج

بيلاروسيا × فرنسا

منتخب فرنسا وصيف بطولة الأمم الأوروبية السابقة فشل في تحقيق الفوز على مضيفه بيلاروسيا واكتفى بالتعادل السلبي خلال المباراة التي أهدر فيها المهاجم أوليفيه جيرو أكثر من فرصة خطيرة ضمن المجموعة الأولى.

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السويد × هولندا

منتخب السويد في أول مباراة له بعد اعتزال النجم زلاتان إبراهيموفيتش تعادل على أرضه مع هولندا بهدف لمثله في المجموعة الأولى.

سجل هدف السويد اللاعب ماركوس بيرج بينما تعادل لهولندا النجم ويسلي شنايدر.

سويسرا × البرتغال

أخيرا مع منتخب البرتغال بطل أوروبا الذي خسر أمام مضيفه سويسرا بهدفين دون رد ضمن المجموعة الثانية في مباراة غاب عنها النجم كريستيانو رونالدو للإصابة.

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