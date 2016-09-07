ولي العهد يثمن مشاركة «القوات المسلحة» في الحج

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- مشاركة منسوبي القوات المسلحة مع اخوانهم رجال الأمن من كافة القطاعات العسكرية في حج هذا العام، رغم ما يبذلونه من جهود مشرفة من خلال الدفاع عن أرض الوطن والذود عنه والوقوف سداً منيعاً لكل محاولات التسلل أو إلحاق الضرر بوطننا الغالي.

وقال سمو ولي العهد خلال استقباله في مكة المكرمة مساء أمس لمديري وقادة القطاعات الأمنية وقيادات قوات أمن الحج ": حاولت أثني إخواننا في القوات المسلحة عن المشاركة في أعمال حج هذا العام لاحتياج إخوانهم في الحد الجنوبي لهم، إلا أنهم أصروا على المشاركة استمرارا لنهجهم في المشاركة كل عام وقالوا ان المشاركة شرف لابد أن نؤديه". وأكد سموه أن هذا الموقف المشرف من منسوبي القوات المسلحة محل تقديره شخصيا.

ونوه سموه خلال الاستقبال بما سطره الجنود الأبطال من تضحيات ودحر للمعتدين، سائلا الله لهم النصر والتمكين وللشهداء الرحمة والمغفرة.

ولفت صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف الانتباه إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على تقديم كل ما يمكن من جهود لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام حتى يعودوا إلى أهلهم سالمين.

وحث سموه مديري وقادة القطاعات الأمنية والمشاركين من جميع القطاعات الحكومية الأخرى القائمة على شؤون الحج على بذل المزيد من الجهود لخدمة ضيوف الرحمن حتى يتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

ولي العهد اثناء الاستقبال

ولي العهد متحدثا لمديري وقيادات قوات أمن الحج