المزينة: خطة شرطة دبي الاستراتيجية تستهدف المستقبل الآمن

أكد الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، أن خطة شرطة دبي الاستراتيجية 2016 - 2021 تهدف إلى تحقيق مستقبل آمن وخدمات وفق أعلى المستويات، وتتوافق مع رؤية حكومة دبي 2021، وتواكب توجهات وزارة الداخلية على اعتبار أنها المظلة الحاضنة للقيادات الشرطية والمسؤولة عن الجوانب الأمنية، وحرصنا على أن تضم رسالة الاستراتيجية جميع الجوانب التي تتعلق بالمستقبل والابتكار وتطوير الخدمات الذكية، إضافة إلى تحقيق السعادة للجميع.

خطط مطروحة

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس القيادات التنفيذية (الإداري) بحضور اللواء محمد سعيد المري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، واللواء أحمد حمدان بن دلموك مدير الإدارة العامة للتدريب، واللواء طيار أنس المطروشي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، واللواء الدكتور السلال سعيد الهويدي الفلاسي مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، واللواء محمد سعيد بخيت مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، والدكتور محمد مراد عبد الله مدير مركز دعم اتخاذ القرار.

وناقش المجتمعون محاضر الاجتماع السابق والبرامج والخطط المطروحة للتنفيذ، واطلع الفريق المزينة والحضور على مقترح مركز دعم اتخاذ القرار الذي قدمه العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن بن سلطان نائب المدير بخصوص الرؤية الاستشرافية لشرطة دبي 2030.

خدمات

وجّه الفريق خميس المزينة بضرورة تلبية احتياجات المراجعين بما يعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تقديم خدمات متميزة وبجودة عالية وبسرعة متناهية وبأسلوب جميل وسلس، الأمر الذي يترك انطباعا ممتازا لدى المتعامل.