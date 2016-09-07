مجلس قيادات الشرطة يناقش تطوير العمل الأمني وفق الرؤية المستقبلية

ناقش معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، خلال ترؤّسه مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، عدداً من الموضوعات ذات الصلة بتطوير العمل الشرطي والأمني وفقا للرؤية المستقبلية للاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية والحكومة الاتحادية والجهود التي بذلت في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية.

عقد الاجتماع بنادي ضباط الشرطة بدبي بحضور أعضاء المجلس؛ اللواء محمد العوضي المنهالي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بوزارة الداخلية، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي، واللواء علي عبدالله علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز في شرطة دبي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، والعميد الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، والعميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، والعميد سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، والعميد غيث الزعابي، مدير عام التنسيق المروري، والعميد حمد عجلان العميمي، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، والعقيد سعيد بن توير السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، والعقيد محمد الظاهري، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعقيد عبدالعزيز الأحمد، مدير إدارة المعلومات الأمنية الاتحادية.

وناقش الاجتماع كذلك عددا من المواضيع المتعلقة بتطوير وتوحيد الإجراءات الأمنية والمرورية بالدولة، والتي تتماشى مع خطط ومنهجية وزارة الداخلية، واستراتيجيتها، وبحث الأوضاع الأمنية، والاطلاع على مؤشرات الأداء وتنفيذ الخطط المتعلقة بالجوانب الجنائية والمرورية.