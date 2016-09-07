بالصور.. الأبنية التعليمية بجنوب سيناء تنتهى من 11 مدرسة

قال على محمود مدير منطقة جنوب سيناء للأبنية التعليمية، إن الأبنية التعليمية جاهزة للعام الدراسى 2016/ 2017 بعدد 11 مدرسة بإجمالى الفصول 128 فصلا بتكلفة 43 مليون جنيه.

وأضاف على محمود فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم افتتاح 10 مدرس مشاركة مجتمعية لقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب بإجمالى عدد فصول 80 فصلا، منهم 8 مدارس بمدنية رأس سدر ومدرستين بمدنية طور سيناء لدخول لعام الدراسى الجديد.

وأشار مدير الأبنية إلى أنه تم الانتهاء عمل صيانة 22 مدرسة قبل دخول العام الدارسى الجديد بتكلفة 13 مليون جنيه، بمدن طور سيناء وراس سدر ودهب وابو زنيمة ونوبيع وتم استبدال بعض المدارس الخشبية بالوديان إلى مبانى على مجهزة بكل الامكانيات الحديثة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من مدرسة المروة الرسمية المتميزة للغات بطور سيناء بحى طور سيناء الجديد ودخولها الخدمة العام الدراسى الجديد، مؤكدًا أن المدرسة تضم 28 فصلا بداية من مرحلة رياض اﻷطفال حتى مرحلة الثانوية العامة بتكلفة 7 ملايين جنيه.

وأكد محمود أن المحافظة تدعم جهود الهيئة فى إنشاء المدارس الجديدة وصيانة المدارس الموجودة فعليًا حتى يتم تغطية احتياجات جميع وديان وقرى ومراكز المحافظة بالمدارس اللازمة، فى إطار خطة الدولة للنهوض بالعملية التعليمية وتقليل معاناة الطلاب فى الذهاب إلى مدارس بعيدة ومنع التسرب من التعليم وتقليل الكثافة الطلابية.