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لبنى القاسمي: الشيخة فاطمة شخصية استثنائية في العمل الإنساني

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لبنى القاسمي: الشيخة فاطمة شخصية استثنائية في العمل الإنساني لبنى القاسمي: الشيخة فاطمة شخصية استثنائية في العمل الإنساني

رفعت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح، أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، على اختيار سموها الشخصية الداعمة لتحقيق الأمن والسلام للمرأة العربية، من قبل المؤتمر الوزاري الأول حول المرأة وتحقيق الأمن السلام بالمنطقة العربية، الذي اختتم أعماله بالقاهرة أول من أمس.

ووصفت معاليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بأنها شخصية نسائية استثنائية رائدة ليس في الوطن العربي فحسب، بل في العالم كله، مشيرة إلى جهود سموها الإنسانية النبيلة التي تحرص وتؤكد عليها، خاصة فيما يرتبط بالمرأة العربية وتخفيف معاناتها جراء الأزمات والحروب والصراعات في كل مكان.

وأشارت معالي وزيرة الدولة للتسامح، إلى ما توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك من عناية فائقة بالمرأة بشكل عام، وبالمرأة العربية على وجه التحديد، وحرص سموها على توفير كل سبل الدعم والاهتمام بالمرأة والطفل في شتى المجالات ومختلف القطاعات، الأمر الذي ساهم بشكل فعال في تخفيف ما تعانيه المرأة بسبب الصراعات المسلحة والكوارث والنزاعات.

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