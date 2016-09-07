سرور بن محمد وهزاع وسيف بن زايد يحضرون أفراح المحمود والفارسي

حضر سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، بمناسبة زفاف محمود إبراهيم المحمود إلى كريمة عبد الله الفارسي.

كما حضر الحفل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وعدد من المسؤولين.

استقبال

وكان في استقبال سموهم والد العريس إبراهيم المحمود وشقيق العريس محمد إبراهيم المحمود.

وتخللت الحفل، الذي حضره جمع من المدعوين وأقارب العريس، عروض من الفنون الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية.