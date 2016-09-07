أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

سرور بن محمد وهزاع وسيف بن زايد يحضرون أفراح المحمود والفارسي

Google+ Print
سرور بن محمد وهزاع وسيف بن زايد يحضرون أفراح المحمود والفارسي سرور بن محمد وهزاع وسيف بن زايد يحضرون أفراح المحمود والفارسي

حضر سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، بمناسبة زفاف محمود إبراهيم المحمود إلى كريمة عبد الله الفارسي.

كما حضر الحفل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وعدد من المسؤولين.

استقبال

وكان في استقبال سموهم والد العريس إبراهيم المحمود وشقيق العريس محمد إبراهيم المحمود.

وتخللت الحفل، الذي حضره جمع من المدعوين وأقارب العريس، عروض من الفنون الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية