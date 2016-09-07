«تنفيذي الشارقة» يطلع على سير العمل في المشروعات السكنية

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي اجتماع المجلس التنفيذي وذلك في مكتب سمو الحاكم، وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة والاطلاع على سير العمل في المشروعات السكنية وتطوير البنى التحتية.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اطلع المجلس على نتائج الخطة التنفيذية لتنمية الموارد البشرية الوطنية في اللغة الإنجليزية لعام 2015 - 2016، وأشار الدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير المهارات والقدرات اللغوية لتأهيل الموظفين بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.

وأوضح رئيس دائرة الموارد البشرية أن البرنامج يستهدف موظفي حكومة الشارقة والباحثين عن العمل، وينفذ بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة وذلك لتقديم أفضل البرامج التعليمية والأكاديمية عن طريق أساتذة مختصين لتطوير مهارات وقدرات المشاركين.

وناقش المجلس مقترحات دائرة التخطيط والمساحة حول تطوير البنى التحتية والخدمات التعليمية والاحتياجات اللازمة لها في مدن ومناطق الإمارة، وأوضح المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة أن الدائرة تعمل على دراسة الخدمات المجتمعية المتوافرة والمطلوبة لتوفير البنى التحتية اللازمة لها بناءً على أفضل المعايير والتوزيع المناسب بما يغطي جميع المناطق في امارة الشارقة.

وعرض رئيس دائرة التخطيط والمساحة مقترحات البنى التحتية للمدارس في عدد من مناطق مدينة الشارقة، مبيناً الإقبال الكبير على المدارس والإحصائيات المتعلقة بأعداد المدارس والطلبة والتوقعات المستقبلية لها مرفقاً عدداً من التوصيات حولها، واعتمد المجلس بعض التوصيات اعتماداً مبدئياً ووجه بالتنسيق مع الجهات المعنية ودراسة المقترحات بشكل تفصيلي كما أثنى المجلس على جهود دائرة التخطيط والمساحة.

خدمات

وناقش المجلس عدداً من المقترحات التطويرية المقدمة من هيئة مطار الشارقة الدولي والهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات وتوفير المرافق الملائمة وأشار علي بن سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي إلى أن الهيئة تعمل على دراسة العديد من الخدمات التطويرية الإضافية الجديدة وذلك ضمن الخطة التنموية التي تتبعها هيئة مطار الشارقة الدولي، وبعد إبداء أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول المقترحات وجه المجلس بتضمين الملاحظات والتنسيق مع الجهات المعنية.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة بارك المجلس إعلان مؤسسة الشارقة للإعلام في مؤتمرها الصحافي اطلاق البث الرسمي لقناة الوسطى من الذيد، والذي سيكون في صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك لتكون وسيلة إعلامية محلية تقدم محتوى ثقافياً وتراثياً يعكس الهوية الإماراتية الأصيلة والتراث العريق للمنطقة الوسطى والحياة الثقافية لأهلها.

كما اطلع المجلس على عدد من مبادرات وبرامج دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة التي تعمل خلالها على توطيد العلاقات الحكومية مع مختلف الجهات العالمية.