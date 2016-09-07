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رئيس بنك الطعام لـ"خالد صلاح": نوزع لحوم لـ 2 مليون أسرة فى عيد الأضحى

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رئيس بنك الطعام لـ"خالد صلاح": نوزع لحوم لـ 2 مليون أسرة فى عيد الأضحى رئيس بنك الطعام لـ"خالد صلاح": نوزع لحوم لـ 2 مليون أسرة فى عيد الأضحى

>كتب إبراهيم حسان

قال نيازى سلام، رئيس بنك الطعام، إن البنك يخدم  المضحى والمستحق الذى يحصل على اللحوم فى عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن البنك يوزع لحوم لـ 2 مليون أسرة خلال أيام العيد.

 

وأضاف "سلام"، خلال حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى " الذى يذاع على فضائية النهار one، أن البنك أخرج فى العيد الماضى 4.5 مليون كيلو لحوم، مشيرا إلى أن صك الأضحية لهذا العام يتم بالتعاون مع بيت الصدقات والزكاة بالأزهر الشريف.

 

وأوضح رئيس بنك الطعام، أن التبرع لبنك الزكاة من أفضل المصارف الشرعية للزكاة، مشيرا إلى أن بنك الطعام يقبل الأضاحى والزكاة والصدقة الجارية والكفارة والنذور، كما أن لديه 350 ألف أسرة طوال العام، وهم النسبة الأكثر فقرا فى مصر.

 

 


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