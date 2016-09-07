"الثعلب" يتسبب في خسارة "روتانا" أول مليون دولار لصالح عمرو دياب

منذ أيام أعلنت "روتانا" في بيان صحفي أنها اقتربت من الفوز بأول مليون دولار من عمرو دياب، في حين التزم محاميه أشرف عبد العزيز الصمت أمام هذا التصريح.

ومنذ دقائق صدر حكم المحكمة برفض الدعوى ضد عمرو دياب؛ لتخسر "روتانا" أول مليون دولار، وفي تصريح خاص "أكد الثعلب أشرف عبد العزيز (لقبه) محامي عمرو دياب أن الحكم صدر منذ لحظات برفض الدعوى المقامة من "روتانا" ضد عمرو دياب؛ لتخسر أول مليون دولار، وليس كما أعلنت منذ أيام فوقتها التزمنا الصمت وتركنا الحكم لقضائنا العادل الذي أنصفنا والحمد لله".

كما نص الحكم على رفض حذف أغنية "عمرنا ما هنرجع زي زمان" من ألبوم "أحلى وأحلى".

وكانت "روتانا" قد أعلنت في بيان لها اقترابها من الحصول على أول مليون دولار من عمرو في الدعوى المقامة ضده، وهي قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، بعد قيام عمرو دياب بأداء أغنية جديدة في حفل غنائي أقيم برأس سدر في سبتمبر 2015 دون الحصول على إذن مسبق من "روتانا".