خطوبة الفنانة بريجيت ياغي وهذا ما كتبته لخطيبها

إحتفلت الفنانة بريجيت ياغي بخطوبتها على رجل الأعمال رامي عقل، ونشرت صورة من الحفل وعلقت عليها"خطيبي كل شيء في حياتي".

وتم حفل الخطوبة في أجواء عائلية واقتصر على الاهل والمقربين فقط.

وكانت بريجيت قد فاجأت الوسط الفني، بخبر خطوبتها، خصوصاً وأن رامي طلب يدها للزواج بطريقة عفوية ودون التحضير لخطوة مماثلة.

بريجيت ياغي، تجمع في تجربتها الفنية بين الغناء والتمثيل، وهي بدأت مشوارها الفني كمغنية ثم إتجهت نحو التمثيل، وآخر عمل غنائي لها كان أغنية بعنوان "غجرية" من كلمات الشاعر ألكسي قسطنطين وألحان جورج ماردورسيان التي طرحتها في الصيف، أما آخر مسلسل شاركت فيه فكان "عشرة عبيد زغار" الذي عرض العام الماضي".