فاديا الطويل قبل خضوعها لعملية إزالة الورم من دماغها: فاصل ونواصل

خضعت الإعلامية فاديا الطويل لعملية استئصال ورم سرطاني في الدماغ، كُللت بالنجاح، وكان أول تعليق لها بعد خروجها من غرفة العمليات"خرجت بالسلامة ألف حمد وشكر الك يا رب".

وكان قد انتشر بالأمس فيديو نشرته الإعلامية لجين عمران يصور اللحظات الأخيرة التي سبقت دخول فاديا الطويل إلى غرفة العمليات في مركز الحسين للسرطان، مرفقاً بدعاء ، طالبة من الجميع الدعاء لها بالشفاء.

وتجاوب مع طلب لجين عدد كبير من المشاهير وفي مقدمتهم النجم المغربي سعد المجرد.

فاديا كانت استبقت دخولها الى المستشفى، بيوم واحد بكتابة رسالة عبر حسابها على "إنستقرام" جاء فيها "لأنو فاديا مواصلة حياتها بفضل رب العالمين ومحبة الناس اللي حوليها. عائلتها، أهلها، أصدقائها، وكل الناس اللي يشاركوها يومياتها. غداً الإثنين يوم مهم بحياتي. يوم عمليتي الجراحية. يوم انتصاري لنفسي وعلى نفسي.

حالياً انا بالأردن لإزالة ورم حميد في الدماغ وأنهي مهمتي. انتو بقلبي وقوتي استمدها من محبتي لكم ومن محبتكم لي. ولاني ما تعودت اغيب كتير حقولكم (فاصل ونواصل) احبكم كتير. فاديا الطويل".

فاديا الطويل إعلامية اردنية من أصول فلسطينية ولكنها تعيش في السعودية. وهي تعاني من مرض السرطان منذ 13 عاماً، ولكنها تمكنت من التعايش معه، ولقد خضعت للعلاج أكثر من مرة، حيث تنقل الورم في أماكن مختلفة من جسدها ورأسها، إلى أن خضعت بالأمس لعملية إزالة ورم حميد في الدماع كللت بالنجاح.