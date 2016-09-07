أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

فاديا الطويل قبل خضوعها لعملية إزالة الورم من دماغها: فاصل ونواصل

Google+ Print

الثلاثاء 06-09-2016 21:45

خضعت الإعلامية فاديا الطويل لعملية استئصال ورم سرطاني في الدماغ، كُللت بالنجاح، وكان أول تعليق لها بعد خروجها من غرفة العمليات"خرجت بالسلامة ألف حمد وشكر الك يا رب".

وكان قد انتشر بالأمس نشرته الإعلامية لجين عمران يصور اللحظات الأخيرة التي سبقت دخول فاديا الطويل إلى غرفة العمليات في مركز الحسين للسرطان، مرفقاً بدعاء ، طالبة من الجميع الدعاء لها بالشفاء.
وتجاوب مع طلب لجين عدد كبير من المشاهير وفي مقدمتهم النجم المغربي سعد المجرد.

فاديا كانت استبقت دخولها الى المستشفى، بيوم واحد بكتابة رسالة عبر حسابها على "إنستقرام" جاء فيها "لأنو فاديا مواصلة حياتها بفضل رب العالمين ومحبة الناس اللي حوليها. عائلتها، أهلها، أصدقائها، وكل الناس اللي يشاركوها يومياتها. غداً الإثنين يوم مهم بحياتي. يوم عمليتي الجراحية. يوم انتصاري لنفسي وعلى نفسي.
حالياً انا بالأردن لإزالة ورم حميد في الدماغ وأنهي مهمتي. انتو بقلبي وقوتي استمدها من محبتي لكم ومن محبتكم لي. ولاني ما تعودت اغيب كتير حقولكم (فاصل ونواصل) احبكم كتير. فاديا الطويل".

فاديا الطويل إعلامية اردنية من أصول فلسطينية ولكنها تعيش في . وهي تعاني من مرض السرطان منذ 13 عاماً، ولكنها تمكنت من التعايش معه، ولقد خضعت للعلاج أكثر من مرة، حيث تنقل الورم في أماكن مختلفة من جسدها ورأسها، إلى أن خضعت بالأمس لعملية إزالة ورم حميد في الدماع كللت بالنجاح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي

فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"