أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نجمة "آرابز غوت تالنت" تدافع عن زوجها

Google+ Print

الثلاثاء 06-09-2016 21:54

أطلت نجمة برنامج "أرابز غوت تالنت" جينيفر غراوت، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستقرام"، وردت على الإنتقادات التي تطال زوجها سعيد الزاتي.

غراوت طلبت ممن انتقدوا شكل زوجها أن يخففوا من الاهتمام بالشكل الخارجي والتبرج وارتداء الملابس الباهظة الثمن وأن يهتموا بأنفسهم من الداخل، وقالت "الله يرى ما في قلوبكم وليس أشكالكم ولا يُخدع بالماكياج والازياء الباهظة". كما دعت متابعيها إلى التوقف عن انتقاد شكل زوجها، وأوضحت"نقاء الروح أهم صفة يجب أن تتواجد في الانسان وتذكروا أننا سنشيخ وسنموت جيمعاً".

يشار إلى أن جينفر غراوت أطلت في الموسم الثالث من برنامج "أرابز غوت تالات"، كما شاركت في برنامج "شكلك مش غريب" وقامت بتقمص العديد من الشخصيات.

وكانت غراوت أعلنت إسلامها قبل زواجها من صديقها الامازيغي سعيد الزاتي، وأنجبت منه إبنة أسمتها قمر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي