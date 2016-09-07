نجمة "آرابز غوت تالنت" تدافع عن زوجها

أطلت نجمة برنامج "أرابز غوت تالنت" جينيفر غراوت، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستقرام"، وردت على الإنتقادات التي تطال زوجها سعيد الزاتي.

غراوت طلبت ممن انتقدوا شكل زوجها أن يخففوا من الاهتمام بالشكل الخارجي والتبرج وارتداء الملابس الباهظة الثمن وأن يهتموا بأنفسهم من الداخل، وقالت "الله يرى ما في قلوبكم وليس أشكالكم ولا يُخدع بالماكياج والازياء الباهظة". كما دعت متابعيها إلى التوقف عن انتقاد شكل زوجها، وأوضحت"نقاء الروح أهم صفة يجب أن تتواجد في الانسان وتذكروا أننا سنشيخ وسنموت جيمعاً".

يشار إلى أن جينفر غراوت أطلت في الموسم الثالث من برنامج "أرابز غوت تالات"، كما شاركت في برنامج "شكلك مش غريب" وقامت بتقمص العديد من الشخصيات.

وكانت غراوت أعلنت إسلامها قبل زواجها من صديقها الامازيغي سعيد الزاتي، وأنجبت منه إبنة أسمتها قمر.