كما أكدت "سيدتي نت": الرقابة تطيح بمحمد رمضان خارج سباق أفلام العيد

أعلنت الرقابة العامة على المصنفات الفنية بمصر، القائمة النهائية للأفلام المجازة للعرض بموسم عيد الأضحى، وخلت القائمة_كما توقعت "سيدتي نت" منذ أسبوع_ من فيلم "جواب اعتقال" للنجم الشاب محمد رمضان بسبب عدم انتهاء التصوير، وعدم تقديم شريط نهائي يلتزم بشروط الرقابة.

القائمة الكاملة لأفلام العيد بحسب البيان الرسمي الصادر عن خالد عبد الجليل مدير عام الرقابة على المصنفات بمصر، تضم أفلام "كلب بلدي" لأحمد فهمي وأكرم السعدني ، "ألماظ حر" لأحمد حلمي ودنيا سمير غانم ، "عشان خارجين" لحسن الرداد وإيمي سمير غانم ، "حملة فريزر" لشيكو وهشام ماجد ، "تحت الترابيزة" لمحمد سعد، "صابر جوجل" لمحمد رجب.

يذكر أن رمضان كان يراهن على استمرار نجاحه بفيلم "جواب اعتقال" كما طلب منتجه سرعة إعداد الفيلم للمشاركة بموسم عيد الأضحى، ولكن شروط الرقابة وضعت الجميع أمام موقف حرج، خاصة أنها لم تطلب حذف بعض المشاهد كما يظن البعض، وإنما أدخلت تعديلات على القصة الأصلية بعدما رأى الرقيب أنها تتعاطف مع الإرهابي وتقدمه بصورة إيجابية، وهو ما يتعارض مع السياسات العامة للدولة المصرية التي تشن حرباً على الإرهاب!!

وفسرت الرقابة في تقريرها بأن محمد رمضان أصبح يمثل حالة لدى الشباب خصوصاً المراهقين، وربما يكون لشخصيته التي يجسدها في الفيلم أثراً سلبياً على المشاهدين من هذه الفئة العمرية، فيتم تقليده كما حدث في شخصياته السابقة، مثل دوره في مسلسله الأخير "الأسطورة".

وقالت مصادر من داخل الرقابة إنه لن يتم تمرير الفيلم بأي حال من الأحوال، إلا بعد تنفيذ تعليمات الرقباء، لأن الأمر يتعلق بقضية أمن ورأي عام، وربما يكون للفيلم ردود أفعال تتجاوز المتوقع

رمضان سيكتفي هذا العام بنجاح الأسطورة في رمضان .. بينما عيد الأضحى سيكون مخصصاً لصراع ما بين العائدين من غياب أحمد حلمي ومحمد سعد .. فمن يربح العيدية؟