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كاظم الساهر يطرح ألبومه الجديد في نفس يوم عيد ميلاده

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الثلاثاء 06-09-2016 22:27

قرر الفنان كاظم الساهر أن يطرح البومه في 12 سبتمبر\ أيلول الجاري، وهو اليوم الذي يتزامن مع تاريخ عيد ميلاده الـ 59.

ألبوم كاظم الجديد بعنوان "كتاب الحب" وهم يضم 11 أغنية، جميعها من ألحانه وكلمات نزار قباني وتوزيع ميشال فاضل.

كاظم طرح الغلاف الخاص بالألبوم، عبر حسابه الرسمي على موقع"إنستقرام"، و"كتاب الحب" هو الألبوم الأول الذي تنتجه له "بلاتينوم ريكوردز"، علماً ان القيصر أنجز ثلاثة البومات، وهو سيطرح الألبومين الآخرين خلال الفترة المقبلة، الألبوم الثاني سيكون باللغة العامية العراقية وسيتم طرحه العام المقبل، أما الثالث فيضم الكثير من القصائد والمواويل التي غاب القيصر عنها في السنوات الأخيرة.

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سيدتي