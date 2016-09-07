أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: هكذا احتفل 50 سنت بعيد ميلاد إبنه

Google+ Print

الثلاثاء 06-09-2016 22:37

احتفل النجم العالمي 50 سنت 50Cent بعيد ميلاد ابنه سايري Sire الرابع بطريقة غير تقليدية ومميزة.

وقام 50 سنت مع زوجته بارتداء زي لشخصيات الرسوم المتحركة التي يعشقها نجله وهي "تيين تايتانز Teen Titans " لإسعاد نجلهما.

وقد نشر النجم الصور على إحدى صفحاته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، فأثارت إعجاب متابعيه بشكل كبير.

يذكر أن الشرطة الأميركية كانت قد ألقت القبض على النجم 50 Cent منذ حوالي الشهرين بعد أن نطق بألفاظ نابية على خشبة المسرح خلال حفله في سانت كيتس.

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي