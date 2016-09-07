بالصور: هكذا احتفل 50 سنت بعيد ميلاد إبنه

احتفل النجم العالمي 50 سنت 50Cent بعيد ميلاد ابنه سايري Sire الرابع بطريقة غير تقليدية ومميزة.

وقام 50 سنت مع زوجته بارتداء زي لشخصيات الرسوم المتحركة التي يعشقها نجله وهي "تيين تايتانز Teen Titans " لإسعاد نجلهما.

وقد نشر النجم الصور على إحدى صفحاته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، فأثارت إعجاب متابعيه بشكل كبير.

يذكر أن الشرطة الأميركية كانت قد ألقت القبض على النجم 50 Cent منذ حوالي الشهرين بعد أن نطق بألفاظ نابية على خشبة المسرح خلال حفله في سانت كيتس.

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