بالصور.. شابة من أصل هندي تنال لقب ملكة جمال اليابان

نالت الشابة الياباينة من أصل هندي Priyanka Yoshikawa، بلقب ملكة جمال اليابان، بعد عام من حصول متسابقة من أصل مختلط على هذا اللقب، في خطوة متقدمة لمواجهة الأحكام النمطية العرقية في هذا البلد القليل الإنفتاح على التنوع.

وكانت الآسيوية الأفريقية Ariana Miyamoto، الفائزة باللقب السنة الماضية، تلقت سيلاً من الإنتقادات والإهانات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غضب البعض من منحها اللقب بدلاً من منحه لـ "يابانية أصيلة".

وقالت Yoshikawa لوكالة France Press: "قبل Ariana ، ما كان أحد ليتوقع تمثيل فتاة من أصل مختلط لليابان".

وأضافت: "هذا ما كنت أفكر به أيضاً، ولهذا السبب لم أجرؤ على القيام بهذا التحدي حتى اليوم. لقد منحتنا Miyamoto الشجاعة.. أنا أيضاً أرغب في أن أظهر للاخرين أن الأمر ممكن".

وتابعت حديثها قائلة: "أنا فخورة بالجانب الهندي لديّ، إلا أن هذا الأمر لا يعني أنني لست يابانية".

Priyanka البالغة من العمر 22 عاماً، والمولودة في طوكيو من أب هندي وأم يابانية، تأمل في المساهمة بتطوير العقليات في بلد متجانس يعيش افراده في ما يشبه العزلة الإجتماعية عن العالم، إذ أن الاطفال المولودين من زيجات مختلطة لا يمثلون سوى 2 % من إجمالي الولادات السنوية.

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