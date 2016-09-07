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زين مالك يخذل جمهوره في دبي بسبب "القلق"!

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الثلاثاء 06-09-2016 23:59

ألغى النجم العالمي زين مالك Zayn Malik حفلته الغنائية التي كانت مقررة في دبي يوم 7 أكتوبر القادم، ما أثار حالة من الإحباط بين آلاف من معجبيه.

وقال المغني البريطاني في رسالة اعتذار وجهها لمحبيه: "حاولت خلال الأشهر الثلاثة الماضية التغلب على حالة القلق البالغة التي تنتابني عندما أفكر في تقديم عروض غنائية منفرداً. أشعر أن المحاولات أثمرت عن تحسن، ولكنني أعترف اليوم أنني لا أملك الثقة الكافية لتقديم العرض الذي كان مقرراً في دبي".

وأكد مالك (23 عاماً) أن قيمة التذاكر المدفوعة للحفل، سترد لأصحابها، معرباً عن شعوره بالأسف بسبب الإحباط الذي أصاب محبيه، واعداً إياهم بلقاء قريب.

وفي مطلع العام الحالي، انسحب زين في آخر لحظة من حفل في لندن، كاشفاً عن إصابته بحالة بالغة من القلق، ومنذ انفصاله عن فرقة One Direction، لم يواجه النجم جمهوره في حفلة غنائية بمفرده.

 

 

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