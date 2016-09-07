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قطع المياه عن 22 منطقة بالجيزة لمدة 24 ساعة اليوم

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قطع المياه عن 22 منطقة بالجيزة لمدة 24 ساعة اليوم قطع المياه عن 22 منطقة بالجيزة لمدة 24 ساعة اليوم

>كتبت إيناس البنا

أكد المهندس حنفى محمد حنفى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة، أن الشركة وفرت سيارات مياه خاصة للمستشفيات والمخابز اليوم الأربعاء، وذلك بالتزامن مع انقطاع المياه عن عدد كبير من المناطق لإجراء تحويلات خط المترو بالمهندسين.

 

وأشار رئيس الشركة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه بالنسبة للمواطنين، فعليهم تدبير احتياجاتهم من المياه فور الإعلان عن موعد الانقطاع.

 

وأوضح المهندس حنفى، أنه تم تخصيص الخط الساخن للشركة 125 لتلقى أى شكاوى بالمناطق الساخنة، مع توجيه سيارات مياه لأى منطقة تشهد أزمة أو تكون بعيدة عن المياه وبها انقطاع مستمر.

 

وكانت شركة مياه الشرب بالجيزة أعلنت عن انقطاع المياه اليوم الأربعاء لمدة 24 ساعة عن 22 منطقة بالمحافظة، وهى "عزبة الصعايدة، ترعة السواحل، جزيرة سيدى إسماعيل، أرض عزيز عزت، شارع السودان ابتداءً من الكيت كات حتى شارع ثروت، الدقى، العجوزة، المهندسين، الصحفيين، ميت عقبة، أرض الجمعية، المنيرة الشرقية، أول فيصل، العشرين، حسن محمد، المطبعة، ترعة عبد العال 1/2، المشابك، بولاق الدكرور، أرض اللواء، صفط اللبن، كفر طهرمس".


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