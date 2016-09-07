الزمالك يفوز على الداخلية بثلاثية وديًا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت في إطار استعدادات الفريق الأبيض لمباراة الوداد المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري.

انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد سجلهما كل من أحمد جعفر ومحمود شيكابالا، وبدأ الفريق المباراة بتشكيل مكون من محمود جنش و محمد ناصف ومحمود حمدي ومحمد مجدي وحسني فتحي ومحمود دونجا ومعروف يوسف وصلاح ريكو ومحمود عبد الرازق شيكابالا و ستانلي و أحمد جعفر.

وسيطر الفريق الأبيض على معظم فترات الشوط الأول وكان الأكثر خطورة ونجح في تسجيل هدفين لينتهي الشوط بتقدم الزمالك بثنائية.

وفي الشوط الثاني دفع الجهاز الفني بأحمد توفيق وأسامة إبراهيم ورمزي خالد وعمر صلاح ، ونجح أحمد جعفر في تسجيل الهدف الثالث للزمالك والثاني له ، قبل أن يحرز الداخلية هدفه الوحيد لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.