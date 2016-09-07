أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الزمالك يفوز على الداخلية بثلاثية وديًا

Google+ Print
الزمالك يفوز على الداخلية بثلاثية وديًا الزمالك يفوز على الداخلية بثلاثية وديًا

أرشيفية

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت في إطار استعدادات الفريق الأبيض لمباراة الوداد المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري.

انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد سجلهما كل من أحمد جعفر ومحمود شيكابالا، وبدأ الفريق المباراة بتشكيل مكون من محمود جنش و محمد ناصف ومحمود حمدي ومحمد مجدي وحسني فتحي ومحمود دونجا ومعروف يوسف وصلاح ريكو ومحمود عبد الرازق شيكابالا و ستانلي و أحمد جعفر.

وسيطر الفريق الأبيض على معظم فترات الشوط الأول وكان الأكثر خطورة ونجح في تسجيل هدفين لينتهي الشوط بتقدم الزمالك بثنائية.

وفي الشوط الثاني دفع الجهاز الفني بأحمد توفيق وأسامة إبراهيم ورمزي خالد وعمر صلاح ، ونجح أحمد جعفر في تسجيل الهدف الثالث للزمالك والثاني له ، قبل أن يحرز الداخلية هدفه الوحيد لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا