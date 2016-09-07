«البترول»: تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز 2021

أكد حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من اكتشافات الغاز الطبيعى بحلول عام 2021، وتسعى لأن تكون مركز إقليمى لتداول الطاقة.

وقال “عبد العزيز”، فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج “على هوى مصر”، المذاع عبر فضائية “العاصمة”، إن شركة “شل” نجحت فى تحقيق كشف للغاز بالصحراء الغربية باحتياطى يقدر بنصف تريليون قدم مكعب على الأقل.

وأوضح أن كل الدراسات العالمية أكدت أن منطقة البحر المتوسط تحتوى على كميات كبيرة من الغاز الطبعيى، وتم التأكد من ذلك من خلال حقل “زهر” الذى سيحقق رقما قياسيا من الغاز الطبيعى، وتم وضع خطة لتنمية هذا الحقل وستدخل المرحلة الأولى منه فى الانتاج العام القادم، بقيمة مليار قدم مكعب يوميا، و2.7 مليار قدم مكعب فى المرحلة الثانية.

وأشار متحدث وزارة البترول، إلى أن مشروع شمال اسكندرية كان من المفترض أن ينتج عام 2014، مليار قدم مكعب فى اليوم، الأمر الذى كان سيغنى مصر من الاستيراد، لكنه تأخر نتيجة الثورة.