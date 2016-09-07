«أمانة المدينة» تضبط مزرعة تحضر فيها وجبات للحجاج

أسماك فاسدة ضبطت في مطعم بإحدى المحطات

ضبطت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في الفرق الرقابية ببلدية الحرم وبلدية قباء أثناء قيامهم بالجولات الميدانية، سيارة إعاشة ومزرعة تحضر وتوزع من خلالها وجبات على الحجاج بدون وجود تصاريح ودون مراعاة الاشتراطات الصحية والنظامية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية والضواحي بالأمانة م. حمزة سبيه أن الفرق الرقابية التابعة لبلدية الحرم وبلدية قباء وقفت على المزرعة بمشاركة الدوريات الأمنية، وتبين وجود استراحة ومسبح داخلها، تم تحويلها إلى مطبخ، ورصد فيها كمية كبيرة من أدوات الطبخ وكمية كبيرة من التمور والرز والزيوت، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الدجاج واللحم المفروم، وقد أتلفت جميع المأكولات.

وفي سياق متصل، نفذت وحدة مراكز الخدمة بالطرق 121 جولة على محطات الوقود وملحقاتها بالطرق الإقليمية التي تربط طريق المدينة - مكة المكرمة، وطريق المدينة - تبوك، وطريق المدينة – القصيم السريع، ونتج عنها إنذار 81 محطة، و103 إشعارات مخالفة، وإتلاف 34 كلغم أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.