حقائب حصرية من "فورلا" لعملائها في الإمارات العربية!

خبر سار لكل عاشقات ماركة "فورلا" Furla في الإمارت العربية المتحدة حيث أنها ستطلق خلال شهر سبتمبر مجموعة محدودة وحصرية من حقائب البد المبتكرة خصيصاً لهن.

وستتضمن المجموعة حقيبة "ميتروبوليس" Metropolis التي تعتبر إحدى أبرز القطع والأفضل مبيعاً من "فورلا" Furla، وقد أعيد تصميمها بأسلوب البوب أرت(Pop Art) حصرياً في الإمارات العربية المتحدة. تتوفر الحقيبة بتصميمين متميزين مع كلمة "لوف" Love أو "كول" Cool لإطلالة عصرية أنيقة. وتقدم الحقائب بثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض اللؤلؤي والأرجواني وهي مصنوعة من الجلد الطبيعي وتجمع بين العملية والأناقة.

ولابد أن هذه الحقائب المميزة بألوانها الزاهية وطاقتها الفريدة، ستكون قطعة أساسية لإطلالة جميع النساء والفتيات العشقات للموضة بغض النظر عن الموسم. حيث تتميز حقيبة Love بتصميم قلب عليها فيما تتميز حقيبة Cool بشفتين عليها بما يذكّر بالطابع المرح الذي لطالما اشتهرت به مرأة "فورلا" Furla.

لا شك من أن حقيبة "ميتروبوليس" Metropolis من القطع الكلاسيكية لدى "فورلا" Furla وهي مستوحاة من تصميم طورته العلامة في التسعينيات. وتم مراعاة أدق التفاصيل في صناعة الحقيبة من مشبكها المميز إلى سلسلة الكتف الذهبية الأنيقة.