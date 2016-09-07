واشنطن: لقاء أوباما مع رئيس الفلبين ألغي لتشكيكه في إمكانية إقامة محادثات بناءة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن اللقاء المزمع للرئيس باراك أوباما مع نظيره الفلبيني رودريجو دوتيرتي ألغي بسبب إثارة الزعيم الفلبيني شكوكا بشأن فرص إجراء محادثات بناءة مع أوباما.

وبحسب رويترز قال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر بعدما وصف دوتيرتي أوباما “بإبن العاهرة” وقال إنه لن يتلقى محاضرات بشأن القتل خارج نطاق القضاء في حرب المخدرات في الفلبين “الكلمات لها أهمية ونريد أن نرى مناخا وديا ومنفتحا للتعاون القوي.”

وعبر دوتيرتي لاحقا عن أسفه للغة التي استخدمها. وكان من المقرر أن يلتقي الاثنان على هامش اجتماع لقمة رابطة آسيان في لاوس.