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«الزراعة»: مصر لم تستورد أقماح 5 أشهر.. و”المحلى” الأجود عالميا

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«الزراعة»: مصر لم تستورد أقماح 5 أشهر.. و”المحلى” الأجود عالميا «الزراعة»: مصر لم تستورد أقماح 5 أشهر.. و”المحلى” الأجود عالميا

توريد القمح – أرشيفية

أكد أسعد حمادة رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، أن القمح المصرى أفضل من المستورد، ونسبة بروتينه عالية، كما يعد الأعلى جوده على مستوى العالم، مطالبا المزارعين المصريين بالتوسع فى زراعة القمح.

 وقال “حمادة” فى حواره مع الإعلامية إيمان عز الدين، ببرنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، إن لم تستورد أقماح منذ شهر مارس الماضى حتى شهر يوليو، استعداد لقبول أقماح المزارعين المحلية، قائلا:” لم نستورد أقماح لـ 5 أشهر، استعداد للقمح المحلى فى الفترة ما بين مارس ويوليو”.

 وأشار أسعد حمادة، إلى أن مصر رفضت أربعة شحنات مصابة بفطر “الإرجوت المسرطن”.

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