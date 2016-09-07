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تجمهر مواطنين أمام مركز شرطة كوم أمبو بأسوان لتحرير محاضر ضد شركة سياحية

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تجمهر مواطنين أمام مركز شرطة كوم أمبو بأسوان لتحرير محاضر ضد شركة سياحية تجمهر مواطنين أمام مركز شرطة كوم أمبو بأسوان لتحرير محاضر ضد شركة سياحية

>أسوان – عبد الله صلاح

 

تجمهر مجموعة من الأهالى أمام مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، مساء اليوم، الثلاثاء، لتحرير محاضر جماعية ضد إحدى شركات السياحة، والتى جمعت مبالغ مالية منهم مقابل خداعهم بالسفر لأداء مناسك الحج هذا العام.

 

وأكد مصدر أمنى بمركز شرطة كوم أمبو، أن عدد البلاغات التى حررت مساء اليوم وصلت لـ80 بلاغاً، تتضمن اتهامات لإحدى شركات السياحة بمدينة كوم أمبو، بعد قيامها بإيهام مجموعة من المواطنين بالسفر لأداء مناسك الحج هذا العام، مقابل الحصول على مبالغ مالية منهم، ووصلت هذه المبالغ لـ2 مليون جنيه.

 

وأضاف المصدر الأمنى لـ"اليوم السابع"، أن الشرطة استطاعت القبض على أحد مؤسسى هذه الشركة، ويتم التحقيق معه حالياً بمركز شرطة كوم أمبو، لمعرفة ظروف وملابسات التهم الموجهة إلى الشركة السياحية، والتى أشارت التحريات الأولية إلى أن السبب يرجع لعدم توافر تأشيرات كافية لكل المتقدمين للحج بالشركة.


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