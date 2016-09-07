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تعيين "سحر عبد المولى" مقررا للمجلس القومى للمرأة بأسيوط

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تعيين "سحر عبد المولى" مقررا للمجلس القومى للمرأة بأسيوط تعيين "سحر عبد المولى" مقررا للمجلس القومى للمرأة بأسيوط

>أسيوط – ضحا صالح

أصدرت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، قرارا رقم 199 لسنة 2016 بإعادة تشكيل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسيوط، واختيار الدكتورة سحر عبد المولى ربيع مقررة للمجلس بالمحافظة لمدة عامين.

وشمل القرار تعيين 20 عضوا من الشخصيات العامة والقيادات النسائية بالمحافظة، منهم "الدكتورة سحر عبد الجيد مستشار المحافظ لشئون المرأة والدكتورة أسماء عبد الرحمن عبد الرحيم ونجوى إبراهيم عبد الحميد والدكتورة نانسى إدوارد عوض وثناء محمد عمر وزينب آمال حسن والدكتورة وفاء إدوارد هنرى والدكتورة سمية عنتر وعبد الله كامل عبد الله".

ونص القرار فى مادته الثانية على تكليف ثناء السعيد عضو المجلس القومى للمرأة، بالإشراف على الفرع كما نصت مادته الثالثة على تجديد نصف أعضاء الفرع سنويا وإلزام جميع الأعضاء بالفرع باللوائح الداخلية للمجلس.


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