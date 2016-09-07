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رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة تصل القاهرة لطلب دعمها بالأمم المتحدة

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رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة تصل القاهرة لطلب دعمها بالأمم المتحدة رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة تصل القاهرة لطلب دعمها بالأمم المتحدة

هيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة

 

وصلت مطار القاهرة الدولي، هيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، فى إطار جولاتها الخارجية، لطلب دعم دول العالم لترشحها لتولى منصب أمين عام الأمم المتحدة.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، إن كلارك أنهت إجراءات وصولها من استراحة كبار الزوار بالمطار، مضيفين أنها وصلت من تركيا فى زيارة للقاهرة تستغرق يومين ، لطلب دعم للمنصب الأممى خلفا لسكرتير الأمم المتحدة الحالى بان كى مون.

وتلتقى كلارك، خلال زيارتها لمصر عدد من المسئولين بوزارة الخارجية المصرية، وذلك لطلب دعم القاهرة لها فى معركتها للفوز بالمنصب الدبلوماسي الرفيع، خاصة وأن مصر تشغل حاليًا عضوًا غير دائمًا بمجلس الأمن الدولى.

 

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