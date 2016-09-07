«الأحرار» يطالب سيطرة الحكومة على الأسعار وحماية المواطن من جشع التجار

طالبت أمين إعلام حزب الأحرار، الإعلامية شادية الحصرى، بسيطرة الحكومة على الأسعار، و فرض تسعيرة جبرية للسلع، والخدمات لحماية المواطنين من جشع التجار، خاصة بعد إقرار وفرض قانون القيمة المضافة.

وتضيف الحصرى، أطالب برقابة صارمة على الأسواق والسلع حتى نحمى المواطن من جشع التجار، لأن الأسعار أصبحت نار، مما أدى لزيادة الأعباء على المواطن، مما يهدد الأمن والسلم الاجتماعي.

وتؤكد الحصرى، أن قانون القيمة المضافة يخلق أزمة بين الحكومة والشعب، أمام جشع التجار وارتفاع الأسعار الجنوني، لأن القانون يجتاح إلى ضبط ورقابة الدولة على الأسعار.

وترى الحصرى، أن القانون الجديد للقيمة المضافة سوف يقضي علي ما تبقى من إنتاج وصناعة مصرية، لأنه سوف يتسبب بشكل مباشر في ارتفاع أسعار المنتج النهائي على المستهلك، وبالتالي يحدث ركود شديد في توزيع وبيع المنتجات، وقد يتوقف قطاع التجزئة وقد تتوقف مزارع أو مصانع بسبب ركود منتجاتها.