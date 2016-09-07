محمد أبو حامد: تطبيق بصمة الإصبع لأطفال الشوارع أوشك على الانتهاء

قال عضو مجلس النواب، محمد أبو حامد، إن هناك نسبة كبيرة من النائبات في البرلمان المصري دعمته وساندته في مطالبته بالإعدام لخاطفي الأطفال، لأن من يفعل هذا الأمر يقتل الأسرة بأكملها، مشيرًا إلى أن هناك إنزعاج في المجتمع من ظاهرة خطف الأطفال.

وأضاف أبو حامد خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن بعض الأطفال يتم اختطافهم للتسول والبعض الأخر لطلب الفدية أو لتجارة الأعضاء.

وأشار أبو حامد إلى أن هناك مطالبات بأن يكون للطفل بصمة في شهادة الميلاد كي يتم التعرف عليه لتقليل ظاهرة الأطفال المتسولين، لافتًا إلى أن تطبيق نظام بصمة الإصبع للأطفال من السهل تطبيقه وسيتم قريبا، مؤكداً أن هناك دعوات من الداخلية للقبض على أي شخص يتسول بطفل يتم الشك في نسبه.