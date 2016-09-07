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أبو الغيط: لا أرى حلا قريبا للأزمة السورية.. و"الليبية" الأقرب للانتهاء

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أبو الغيط: لا أرى حلا قريبا للأزمة السورية.. و"الليبية" الأقرب للانتهاء أبو الغيط: لا أرى حلا قريبا للأزمة السورية.. و"الليبية" الأقرب للانتهاء

>كتب إبراهيم حسان

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القضية السورية معقدة للغاية، لأن هناك أطرافا كثيرة وقوى عظمى، مشاركة فيها، مشيرا إلى أن إيران تتدخل بشكل مؤسف فى القضية السورية، وخرجت إدانات من الجامعة العربية لذلك الأمر، كما أن تركيا تتدخل فى الأراضى السورية والعراقية خوفا من الأكراد وتأسيس دولة لهم.

 

وأضاف "أبو الغيط" خلال حواره مع الإعلامى مصطفى شردى وريهام السهلى، ببرنامج "يوم بيوم" الذى يذاع على فضائية النهار اليوم، أنه يجب الحفاظ على الدولة السورية حتى لا يتم تقسيمها إلى أكثر من دولة، لافتا إلى أنه لا يرى حلا قريبا للأزمة السورية، ولكن أكثر المشكلات اقترابا من إمكانية الحل هى ليبيا، إذا سلمت النوايا.

 


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