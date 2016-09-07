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حلقة خاصة عن فؤاد المهندس في” شارع الفن” على نغم اف ام

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حلقة خاصة عن فؤاد المهندس في” شارع الفن” على نغم اف ام حلقة خاصة عن فؤاد المهندس في” شارع الفن” على نغم اف ام

فوءاد المهندس

كتبت- إنجي لطفي
> تخصص اذاعة نغم اف ام حلقة خاصة عن الاستاذ الراحل فؤاد المهندس في شارع الفن، مع أميرة نور على 105.3 و التردد على النايل سات 12169 رأسي.

وتتحدث أميرة نور عن حياة فؤاد المهندس، و مشواره الفني وذلك لاحياء ذكرى ميلاده ال 92، من خلال اذاعة مجموعة من اجمل أغانيه، و أعماله خلال ساعتين الهواء مثل : قلبي يا غاوي 5 قارات، الراجل ده هيجنني،انا واد خطير، هي امي، يا حته مارونجلاسيه، و مشاهد من أجمل أعماله : اعترافات زوج ، عائلة زيزي، أرض النفاق وفوازير عمو فؤاد .

والجدير بالذكر أن فؤاد المهندس قدم حوالي 70 فيلم سينمائي، الحلقة من إعداد ياسمين مجدي، و الإشراف العام أحمد سمير.

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