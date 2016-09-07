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الزراعة: المواطن المصرى يستهلك 186 كيلو قمح سنويا.. والمعدل العالمى 70 فقط

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الزراعة: المواطن المصرى يستهلك 186 كيلو قمح سنويا.. والمعدل العالمى 70 فقط الزراعة: المواطن المصرى يستهلك 186 كيلو قمح سنويا.. والمعدل العالمى 70 فقط

>كتب محسن البديوى

طالب أسعد حمادة رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، على ضرورة ترشيد استهلاك القمح، لافتاً إلى أن متوسط استهلاك الفرد المصرى من القمح 186 كيلو سنويا، بينما معدل الاستهلاك العالمى من 70 لـ 80 كيلو.

 

ونفى"حمادة" فى حواره مع الإعلامية إيمان عز الدين، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، دخول أى شحنة قمح بها فطر الإرجوت، كما أن هناك 4 شحنات قمح رفضت لاحتوائها على فطر الإرجوت.

 

وأشار رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، إلى أن الشعب المصرى يستهلك 15 مليون طن من القمح سنويا، مضيفاً: "معدل استهلاك المواطن المصرى العالى للقمح، يضطرنا للاستيراد من الخارج.. إحنا ضد الاستهلاك بس هنكفى الشعب منين!".


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