«مساجد» تنهي إجراءات بناء جامع «شهداء عاصفة الحزم» داخل حدود الحرم

شرعت مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد في إجراءات بناء جامع "شهداء عاصفة الحزم" داخل حدود الحرم بمكة المكرمة، على مساحة إجمالية بلغت 2430 م2، وبتكلفة إجمالية تقدر بستة ملايين ريـال.

وأوضح عضو المجلس، مدير عام المؤسسة د. عثمان المنيع، أن بناء جامع "شهداء عاصفة الحزم" يأتي ضمن الاتفاقية المبرمة مع مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة مكة المكرمة الشيخ علي بن سالم العبدلي، لإعمار 50 مسجداً داخل حدود الحرم، مؤكداً أن البناء سيتم وفق التصاميم الهندسية التي اعتمدها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة، والتي تحافظ على الهوية المكية الإسلامية، وتراعي مواصفات الأبنية الخضراء المحافظة على البيئة.

وأكد أن إتاحة الفرصة لعموم أفراد المجتمع من مواطنين، ومقيمين للمساهمة في بناء المساجد بشكل عام، والمساجد داخل حدود الحرم بصفة خاصة، يأتي ضمن توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على المؤسسة، ومتابعة د. توفيق السديري.

وختم د. المنيع تصريحه موجها شكره لكل من ساهم، ويساهم في دعم مشروعات المؤسسة ورسالتها في خدمة بيوت الله، داعياً من يرغب المساهمة في إعمار مساجد مكة المكرمة إيداع التبرعات في الحساب المخصص لها بمصرف الراجحي «SA3680000204608010089989»، كما يمكن الإسهام بالتبرع لبناء المساجد في أنحاء المملكة عبر إرسال رسالة «SMS» بالرقم «1» إلى «5094» وللتبرع لوقف المؤسسة بإرسال الرقم «5» إلى «5094».