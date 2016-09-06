قائد الصاعقة السابق: الجيش المصري يتفوق على الإيراني بمراحل

قال قائد قوات الصاعقة سابقًا اللواء الدكتور، مصطفى كامل، إن تحديث مصر لترسانتها العسكرية جاء من منطلق التوازن الاستراتيجي العسكري في المنطقة، مضيفًا أن هذا التحديث يأتي أيضًا للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأضاف كامل خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن مصر تصنع الدبابة M1 بنسبة 100%، لذلك أدعو الدولة بضرورة الإسراع في إنتاج التسليح العسكري المشترك مع روسيا.

وتابع كامل أن مصر تسعى لمواجهة أطماع إسرائيل وإيران وتركيا في المنطقة العربية، مضيفًا أنه يجب أن تبقى مصر في أقوى إمكاناتها العسكرية لقيادة المنطقة.

وأوضح كامل أن مصر بدأت تتجه بقوة للإنتاج العسكري المشترك مع روسيا، لأنه يجب على مصر أن تكون في موضع القوة للحفاظ على أمنها، مؤكدًا أن الجيش المصري يتفوق على الإيراني بمراحل كثيرة.