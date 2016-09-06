أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

قائد الصاعقة السابق: الجيش المصري يتفوق على الإيراني بمراحل

Google+ Print
قائد الصاعقة السابق: الجيش المصري يتفوق على الإيراني بمراحل قائد الصاعقة السابق: الجيش المصري يتفوق على الإيراني بمراحل

قائد قوات الصاعقة سابقًا اللواء الدكتور، مصطفى كامل

قال قائد قوات الصاعقة سابقًا اللواء الدكتور، مصطفى كامل، إن تحديث لترسانتها العسكرية جاء من منطلق التوازن الاستراتيجي العسكري في المنطقة، مضيفًا أن هذا التحديث يأتي أيضًا للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأضاف كامل خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن مصر تصنع الدبابة M1 بنسبة 100%، لذلك أدعو الدولة بضرورة الإسراع في إنتاج التسليح العسكري المشترك مع روسيا.

وتابع كامل أن مصر تسعى لمواجهة أطماع إسرائيل وإيران وتركيا في المنطقة العربية، مضيفًا أنه يجب أن تبقى مصر في أقوى إمكاناتها العسكرية لقيادة المنطقة.

وأوضح كامل أن مصر بدأت تتجه بقوة للإنتاج العسكري المشترك مع روسيا، لأنه يجب على مصر أن تكون في موضع القوة للحفاظ على أمنها، مؤكدًا أن الجيش المصري يتفوق على الإيراني بمراحل كثيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب